Abendessen in Brüssel

Der britische Premierminister Johnson berät in Brüssel über eine Lösung für die festgefahrenen Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union.

Johnson traf zu einem Abendessen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein. Er sagte vor seiner Abreise, ein guter Vertrag sei noch immer möglich. Die gegenwärtigen Forderungen der Europäischen Union könne man aber nicht akzeptieren. Johnson betonte, Großbritannien werde florieren - ob mit oder ohne Abkommen.



Das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten, bleibt aber noch bis Jahresende im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Sollte es danach keine Vereinbarung geben, würden im beiderseitigen Handel zum Jahreswechsel Zölle erhoben. Wirtschaftsverbände rechnen dann mit Staus an den Grenzen im Lieferverkehr, Milliarden an Mehrkosten und Einnahmeausfällen.

