Auch am Sonntag wurde in Jerusalem gegen die Regierung Netanjahu protestiert, hier vor dem Parlamentsgebäude. (AP / Mahmoud Illean)

In Jerusalem versammelten sich in der Nähe des Parlaments Tausende Gegner der Pläne. Bereits am Mittag hatte in der Hauptstadt eine Kundgebung stattgefunden, auf der für einen politischen Konsens geworben wurde. Derweil dauerten die Beratungen der Knesset über wesentliche Teile der Regierungspläne an. Voraussichtlich morgen sollen die Abgeordneten endgültig darüber abstimmen.

An der Sitzung will auch Premierminister Netanjahu nach einer Herz-Operation teilnehmen. Wie die Zeitung Haaretz berichtet, wurde er im Krankenhaus von Präsident Herzog besucht. Das Staatsoberhaupt sprach von einer politischen Notlage, in der man einen Kompromiss erzielen müsse.

