Abfall auf Straßen und Plätzen Der Kampf der Städte gegen wachsende Müllberge

Liegengelassene Einweggrills und leere Bierflaschen im Park, Coffee-to-go-Becher und Fast-Food-Verpackungen am Straßenrand: Gerade im Sommer nimmt der Müll in den Städten deutlich zu. Wie kommt es zu dieser Entwicklung, was sagt sie über unser Verhältnis zur Umwelt und was kann getan werden?

Eine Sendung von Thekla Jahn

