Die Deutschen entsorgen nur noch halb so viel Restmüll wie Mitte der 80er Jahre.

2018 waren es 128 Kilogramm pro Einwohner und damit 46 Prozent weniger als 1985. Das teilten das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt

bei der Vorstellung einer Studie in Berlin mit. Demnach landen allerdings immer noch zu viele Bioabfälle aus Küche und Garten - sowie Wertstoffe - wie Holz und Elektroschrott - in den Hausmülltonnen. Der Studie zufolge

verringerte sich aber der Anteil von Altpapier und Altglas in den Mülltonnen deutlich.



Das Umweltministerium verwies auf die verbesserte Mülltrennung. Staatssekretär Flasbarth sagte, die Umweltpolitik habe in den vergangenen Jahrzehnten bei der Abfallverwertung einiges bewegt. Trotzdem landeten nach wie vor wertvolle Rohstoffe in der Restmülltonne.