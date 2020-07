Nach einer Studie des Bundesumweltministeriums entsorgen die Deutschen nur noch halb so viel Restmüll wie Mitte der 80er-Jahre.

Heute würden viel mehr Wertstoffe wie Glas, Papier und Plastik getrennt gesammelt, erklärte Umweltstaatssekretär Flasbarth bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Allerdings landeten immer noch zu viele Bioabfälle aus Küche und Garten sowie Wertstoffe wie Holz, Batterien und Elektroschrott in den Hausmülltonnen. Der Präsident des Umweltbundesamts, Messner, ergänzte, das Bewusstsein der Menschen müsse in diesem Punkt noch weiter geschärft werden. Viele Stoffe ließen sich nur sehr aufwändig voneinander trennen. Dies mache das Recycling unnötig teuer.