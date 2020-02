Neue oder neuwertige Waren, die als Abfall entsorgt werden - so etwas soll es nach dem Willen des Bundeskabinetts künftig nicht mehr geben. Doch auch nachdem die Ministerrunde ein Gesetz dazu auf den Weg gebracht hat, bleiben viele Fragen offen.

Jede sechste Online-Bestellung geht zurück an den Händler - und ein Teil davon landet im Müll. Die Regierung will die Händler jetzt verpflichten, Waren benutzbar zu halten. Eingeführt werden soll eine sogenannte Obhutspflicht für den Umgang mit Retouren und verkaufter Neuware. So soll verhindert werden, dass zum Teil hochwertige Waren vernichtet werden - etwa um Platz im Regal zu schaffen oder weil das Wegwerfen günstiger ist, als zurückgesandte Artikel neu anzubieten. Die Regierung verabschiedete dazu allerdings nur gesetzliche Grundlagen. Details müssen über Verordnungen geregelt werden.

Millionen Pakete werden vernichtet

Das Ausmaß der sogenannten Retouren-Vernichtung ist im Detail nicht bekannt. Deswegen will Umweltministerin Schulze (SPD) Händler verpflichten offenzulegen, ob sie Waren vernichten und wie viele. Eine Händlerbefragung der Universität Bamberg ergab, dass knapp vier Prozent der zurückgesandten Waren vernichtet werden. Das entspricht jährlich mehreren Millionen Retour-Sendungen, die im Müll landen.



Zahlreiche Details der neuen Regelungen, die über die Umsetzung von EU-Richtlinien hinausgehen, sind jedoch bisher ungeklärt. So ist offen, auf welche Waren sich die Obhutspflicht bezieht und welche Händler davon betroffen sind. Ziel ist es jedenfalls, dass Produkte nur noch dann als Müll entsorgt werden, wenn sie verdorben, kaputt oder gefährlich sind oder es wirtschaftlich nicht anders machbar ist.



Mit dem Gesetz sollen Händler auch für die Beseitigung von Einwegbechern oder Zigarettenkippen aufkommen. Unklar ist aber, wie die Beteiligung etwa von Kaffee-Handelsketten an den Kosten für die Entsorgung von Papp- und Plastikbechern im öffentlichen Raum organisiert werden soll und wie hoch der Beitrag wird.

Handelsverband beklagt Bürokratie

Durch die finanzielle Beteiligung sollen Hersteller dazu gebracht werden, auf Mehrweg-Verpackungen zu setzen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) möchte die sogenannte Herstellerverantwortung breit fassen, etwa auch für klebrige Kaugummis. Der Handelsverband HDE wiederum kritisierte das Gesetz als überflüssig. "Der Handel setzt schon heute aus Kostengründen alles daran, die Zahl der Rücksendungen von Waren durch die Kunden so gering wie möglich zu halten", sagte Hauptgeschäftsführer Genth. Nur in Ausnahmefällen werde zurückgegebene Ware vernichtet, die stark verschmutzt oder beschädigt sei. Neue Berichtspflichten bedeuteten "nutzlose bürokratische Hürden".



Ein weiterer Teil des Gesetzentwurfs zielt darauf, einen größeren Markt für Recycling-Materialien zu schaffen. Der Bund, seine Behörden und Unternehmen sollen künftig Recycling-Produkte gegenüber Neuanfertigungen bevorzugen.