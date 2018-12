In Österreich sollen Plastiktüten ab 2020 verboten werden.

Die Regierung in Wien beschloss zudem weitere Maßnahmen, um die Menge an Kunststoffmüll zu verringern. Wie das Ministerium für Nachhaltigkeit mitteilte, ist unter anderem ein Verbot der Beimengung von Mikroplastikpartikeln in Kosmetikprodukten und Reinigungsmitteln vorgesehen. Die Einwegplastik-Richtlinie der Europäischen Union mit entsprechenden Produktverboten und Reduktionszielen solle rasch umgesetzt werden.



Österreich sei nach Frankreich und Italien das dritte EU-Land, das ein Komplettverbot von Plastiktüten in Angriff nehme, sagte Ministerin Köstinger. Es gebe genug Alternativen zur Plastiktüte. Laut dem Wiener Umweltministerium kommen in Österreich jährlich rund 430 Millionen Plastiktüten allein über den Lebensmittelhandel in Umlauf.