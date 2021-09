Der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Kelber, fordert für eine Abfrage des Impfstatus durch den Arbeitgeber eine rechtliche Absicherung.

Gesundheitsdaten von Beschäftigten könnten aufgrund ihrer Sensibilität derzeit nicht einfach so abgefragt werden, sagte Kelber im Deutschlandfunk. Bei einer Rechtsgrundlage müsse man darauf achten, dass sie verhältnismäßig, angemessen und zeitlich begrenzt sei - etwa für die Dauer der Pandemie. Nach Ansicht Kelbers sollte in jedem Fall der Gesundheitsstatus dem Arbeitgeber nicht im Detail bekannt sein. Bundesjustizministerin Lambrecht erklärte, sie halte ein solches Auskunftsrecht des Arbeitgebers nur in Ausnahmefällen für vertretbar.



Ausgelöst worden war die Diskussion durch Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Spahn, der nach eigenen Angaben zu einer Impfstatus-Abfrage tendiert. Auch die Arbeitgeber sind dafür, der deutsche Gewerkschaftsbund lehnt dies ab.



Das Bundeskabinett befasst sich heute mit einer neuen Arbeitsschutzverordnung. Der Entwurf von Bundesarbeitsminister Heil sieht unter anderem vor, dass Arbeitgeber Covid-Impfungen künftig ausdrücklich während der Arbeitszeit ermöglichen müssen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.