Volkswagen will mit Hilfe von Kaufprämien für Neufahrzeuge und junge Gebrauchte alte Diesel aus dem Verkehr ziehen und diese verschrotten.

Wie der Konzern in Wolfsburg mitteilte, gilt das ab sofort für Fahrzeuge eines beliebigen Herstellers mit den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4. Die Höhe der Prämie sei abhängig vom gewählten Modell. Beteiligt seien die Konzernmarken Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. In den 14 Städten mit besonders belasteter Luft sollen die Besitzer von Diesel-Autos der Normen Euro 4 und Euro 5 Wechselprämien erhalten, die zusätzlich zum Restwert gezahlt würden. Damit leiste Volkswagen einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität, sagte Konzern-Vertriebschef Dahlheim.



Auch andere Hersteller bieten Umsteiger-Angebote für Autofahrer an, die einen älteren Diesel besitzen und ein Fahrzeug mit besserer Abgastechnik kaufen wollen. Auslöser der Diesel-Affäre waren Manipulationen an der Abgastechnik bei Fahrzeugen des Volkswagenkonzerns.