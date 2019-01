Der Verbraucherklage gegen den Volkswagenkonzern wegen manipulierter Dieselmotoren haben sich rund 300.000 Menschen angeschlossen.

Bis zum 28. Dezember seien es 294.000 Kläger gewesen, teilte das Bundesamt für Justiz in Berlin mit. In den drei Tagen bis zum Jahresende seien tausende weitere hinzugekommen.



Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte am ersten November eine Musterfeststellungsklage gegen VW eingereicht. Es ist die erste Klage dieser Art in Deutschland überhaupt. Indem sie sich anschlossen, konnten betroffene VW-Kunden verhindern, dass ihre Schadenersatzansprüche am 31. Dezember verjährten.