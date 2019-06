Der Autohersteller Audi hat nach Medieninformationen umfassender manipuliert als bisher bekannt.

Der Bayerische Rundfunk und das "Handelsblatt" melden, Audi habe nicht nur eine, sondern vier verschiedene Vorrichtungen benutzt, um den Schadstoffausstoß zu manipulieren. Die Medienberichte stützen sich auf Bescheide des Kraftfahrtbundesamts, die bis zum Januar 2018 ausgestellt wurden. Dabei geht es um Dieselmotoren von Audi, die auch in Modellen von Porsche und VW zum Einsatz kamen.



In diesem Zusammenhang gibt es Kritk am Kraftfahrtbundesamt. Den Berichten zufolge hat es die Modelle nicht selbst geprüft, sondern sich auf die Angaben des Herstellers verlassen. Der Verkehrsexperte der Grünen, Krischer, kritisierte, man würde erwarten, dass sich eine Behörde bei einem Betrugsverdacht selbst ein Bild verschaffe. Dazu sei das Kraftfahrtbundesamt aber nicht willens und in der Lage.



Auch die Münchner Staatsanwaltschaft, die im Zusammenhang mit dem Diesel-Komplex gegen 27 Beschuldigte bei Audi ermittelt, kritisiert die Arbeit des Kraftfahrtbundesamtes. Aus vertraulichen Unterlagen geht nach Angaben von BR-Recherche und Handelsblatt hervor, dass das KBA mehrmals Audi über Maßnahmen wie Rückrufe informierte, ohne vorher die Staatsanwaltschaft zu kontaktieren.