Im Abgas-Skandal des Volkswagen-Konzerns gehen die US-Justizbehörden auch gegen mutmaßlich Verantwortliche von Audi vor.

Gegen vier frühere Mitarbeiter der VW-Tochter sei Anklage erhoben worden, teilte das zuständige Gericht in Detroit mit. Bei den Beschuldigten handele es sich um ehemals hochrangige Führungskräfte, die bei Audi etwa für die Motoren- und Dieselentwicklung zuständig waren. In der Anklageschrift wird den Männern vorgeworfen, Teil einer fast zehn Jahre andauernden Verschwörung gewesen zu sein. Durch gezielte Manipulation von Emissionstests sei gegen US-Umweltgesetze verstoßen und Betrug an Kunden begangen worden.



VW hatte 2015 eingeräumt, mit Hilfe einer speziellen Software in großem Stil bei der Messung von Abgaswerten getäuscht zu haben.