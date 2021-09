Mit dem Prozess gegen mehrere Volkswagen-Mitarbeiter hat vor dem Landgericht Braunschweig die strafrechtliche Aufarbeitung eines der größten deutschen Wirtschaftsskandale begonnen. Doch sechs Jahre nach Bekanntwerden des VW-Dieselskandals blieb ein Platz auf der Anklagebank leer: der des früheren Chefs Winterkorn.

Vier ehemaligen Managern und Ingenieuren des VW-Konzerns wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos vorgeworfen. Die Software verschleierte den tatsächlichen Ausstoß von Stickoxiden im Fahrbetrieb. "Als Führungskräfte sind sie dafür verantwortlich, dass die Behörden mit einer Software über die Einhaltung der Abgas-Grenzwerte von VW-Dieselmotoren getäuscht wurden", heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.



Schon bei einem Treffen 2007 habe ein Manager, gegen den ebenfalls noch ein Verfahren läuft, auf einer Sitzung gesagt: "Lasst Euch nicht erwischen". Es sei also immer klar gewesen, dass hier etwas Illegales geschehe. Den Angeklagten sei es darum gegangen, dass VW möglichst hohe Gewinne erwirtschaften würde. Davon hingen ihre Bonuszahlungen ab. Winterkorn sei spätestens im Mai 2014 über der Existenz der Abgasmanipulation in den USA informiert gewesen, hieß es. Dennoch habe er den Verkauf der Fahrzeuge nicht gestoppt und die unlautere Werbung mit dem angeblich sauberen Diesel nicht eingestellt.

Gericht verschärft Anklage

Überraschend verschärfte das Gericht am ersten Verhandlungstag einige Anklagepunkte. Die Angeklagten hätten nicht als Mittäter, sondern als Nebentäter gehandelt. Damit käme ihnen bei der Begehung von Straftaten eine größere Eigenverantwortung zu. Im äußersten Fall drohen den Angeklagten Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren.

Winterkorn verhandlungsunfähig

Das Verfahren gegen Ex-VW Chef Winterkorn, der wenige Tage nach Bekanntwerden des Skandals im September 2015 zurücktrat, wurde aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt und beginnt zu einem späteren Zeitpunkt. Der 74-Jährige ist nach einer Hüftoperation noch nicht verhandlungsfähig. Gegen die gesonderte Verhandlung hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Oberlandesgericht eingelegt. Wann Winterkorn in Braunschweig dazukommt, ist offen.



Ein Verteidiger mahnte, man dürfe nicht nur seinen Mandanten zur Rechenschaft ziehen - und kritisierte die Prozessabtrennung gegen den einst bestbezahlten deutschen Konzernlenker scharf: "Sich der Verantwortung für das eigene Handeln zu stellen, sieht anders aus." Hier jetzt zu sitzen, ohne Herrn Winterkorn, sei eine Katastrophe.



Ursprünglich hatte der Prozess bereits im Februar 2021 beginnen sollen, musste aber wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben werden. 133 Verhandlungstage bis in den Sommer 2023 sind geplant.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.