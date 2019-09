Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beginnt heute die sogenannte Musterfestellungsklage gegen Volkswagen. Bei der neuen Klageform vertreten der Verbraucherzentrale Bundesverband vzbv und der ADAC fast 470.000 Käufer von Diesel-Fahrzeugen. Der Anwalt des vzbz Rogert hält ein zügiges Verfahren für möglich.

Der Sachverhalt sei klar und die zu klärenden juristischen Fragen seien nicht außergewöhnlich, sagte Rogert im Deutschlandfunk. Der Jurist vertritt die Verbraucherzentralen im Verfahren. In dem Musterverfahren geht es um Schadenersatzforderungen Hunderttausender VW-Kunden, die sich durch die Manipulation von Abgaswerten geschädigt sehen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband zieht stellvertretend für die inzwischen fast 470.000 Käufer von Fahrzeugen der Marken VW, Audi, Seat und Skoda, die sich ins Klageregister eingetragen haben, vor Gericht. Sie wird dabei vom Automobilclub ADAC unterstützt.

Hat VW betrogen oder nicht?

Das OLG Braunschweig soll entscheiden, ob Volkswagen die Verbraucher mit der Abgas-Manipulation vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat. Vzbz-Vorstand Müller sagte der Nachrichtenagentur dpa, VW habe betrogen und müsse deshalb zur Rechenschaft gezogen werden. Er forderte das Unternehmne auf, sich seiner Verantwortung im Dieselskandal zu stellen. Andernfalls habe VW die letzte Chance verspielt, das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen.

Volkswagen argumentiert, die Kunden hätten keinen Schaden erlitten, da alle Fahrzeuge im Verkehr genutzt werden könnten und sicher seien.



Der niedersächsische Wirtschaftsminister Althusmann sagte im Deutschlandfunk, er sehe als politisch Verantwortlicher die berechtigten Klagen vieler Kunden. Aber er hoffe sehr, dass man weiter aufeinander zugehe. VW habe bereits viele Milliarden Euro Entschädigung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal gezahlt. Der CDU-Politiker sitzt auch im Aufsichtsrat von VW.

Musterfeststellungsklage soll Verbraucher schützen und Gerichte entlasten

Das Instrument der Musterfeststellungsklage war im vergangenen November in Kraft getreten. Die neue Klageform soll Verbraucher in Verfahren gegen Konzernen stärken und bietet nach Angaben des vzbv vor allem für Verbraucher ohne Rechtsschutzversicherung Vorteile. Außerdem soll eine Überlastung der Gerichte durch massenhafte ähnliche Klagen vermieden werden. Die vzbv und der ADAC tragen bei dem Prozess die juristischen Kosten. Wenn sie das Verfahren gewinnen, gilt das als gute Voraussetzung für die Diesel-Besitzer, in einem Zivilprozess Schadensersatz geltend zu machen. Individuelle Ansprüche müssten die vertretenen Kunden aber weiter selbst einklagen. Neben dem Musterverfahren laufen aktuell nach Angaben von VW allein in Deutschland rund 60.000 Verfahren gegen den Automobilkonzern.



Möglich ist, dass das Musterverfahren in späterer Instanz am Bundesgerichtshof verhandelt wird und sich insgesamt über Jahre hinzieht. Eine weitere Option ist aber auch ein Vergleich.



