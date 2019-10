Medieninformationen zufolge hat der Autobauer Porsche eine Rückruf-Aktion des Kraftfahrt-Bundesamtes für das Diesel-Modell Cayenne nicht umgesetzt.

Recherchen des Bayerischen Rundfunks haben ergeben, dass das Kraftfahrt-Bundesamt den Konzern bereits vergangenes Jahr dazu verpflichtet habe, das Modell Cayenne mit der Schadstoffklasse 5 zurückzurufen. Passiert sei dann nicht viel. Den Recherchen zufolge wurden die Besitzer der Autos nicht informiert. Porsche teilte auf Nachfrage mit, ein Software-Update liege bis heute nicht vor.



Die Deutsche Umwelthilfe nimmt an, dass beim Porsche Cayenne eine unzulässige Abschaltsoftware aufgespielt ist. Diese lässt die Abgasreinigung des Cayenne wohl nur unter Laborbedingungen laufen. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe stößt das Auto auf der Straße deshalb zwölfmal soviel Stickoxide aus, wie in den Papieren steht. In ihrer Statistik ist das Modell deshalb "Negativ-Spitzenreiter".