Die Volkswagen-Tochter IAV hat sich im Abgasskandal mit den US-Behörden auf einen Vergleich geeinigt.

Das Unternehmen habe ein Schuldgeständnis abgelegt ein Schuldgeständnis abgelegt und eine Bußgeldzahlung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar akzeptiert, teilte das US-Justizministerium in Washington mit. Weiter habe IAV einer zweijährigen Bewährungsfrist zugestimmt. Während dieser Zeit muss sich das Unternehmen von einem unabhängigen Prüfer beaufsichtigen lassen. IAV-Geschäftsführer Linnekohl erklärte, man nehme die Angelegenheit sehr ernst und sehe in der Beilegung einen Schritt nach vorne. Das Fehlverhalten sei nicht Ausdruck dessen, wofür der Konzern heute stehe.



IAV ist ein Dienstleistungsunternehmen für die Automobilindustrie. US-Behörden hatten ihm Betrug und Verstoß gegen Umweltgesetze vorgeworfen. Bereits 2006 hätten Ingenieure der Firma gemeinsam mit VW-Kollegen begonnen, eine Abgastechnik zu entwickeln, mit der später bei Emissionstests getrickst und der wahre Schadstoffausstoß zahlreicher Dieselwagen verschleiert worden sei.