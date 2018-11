Mit mehreren Maßnahmen will das Bundesinnenministerium die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber beschleunigen.

Auch gesetzliche Änderungen seien möglich, sagte ein Sprecher in Berlin. Er bestätigte, dass entsprechende Vorschläge an die Bundesländer übermittelt wurden. Über das Papier hatte es heute Irritationen gegeben, da das Ministerium einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" zunächst dementiert hatte.



Konkret schlägt das Innenministerium den Ländern vor, dass sich abglehnte Asylbewerber künftig melden müssen, wenn sie nachts die Gemeinschaftsunterkunft verlassen wollen. Auch sollen sie ihre Post nur noch mit einer Chipkarte abholen können. Zudem könnten Flugtickets ohne Namen ausgestellt werden, damit bei Abschiebeflügen Plätze an Bord nicht unbesetzt blieben, wenn ein Flüchtling vor seiner Abschiebung untertaucht.