Die hessische Bundestagsabgeordnete Cotar ist aus der AfD und deren Fraktion ausgetreten. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Cotar erklärte per Facebook, ihre Partei habe zu viele rote Linien überschritten. Sie warf der AfD eine Anbiederung an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, China und dem Iran vor. Außerdem kritisierte sie Dauermobbing im Kampf um Posten und Mandate sowie den Aufbau korrupter Netzwerke innerhalb der Partei. Cotar will dem Bundestag aber weiterhin angehören.

