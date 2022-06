Außenministerin Baerbock verteidigte das Vorgehen. Man habe so Spielraum, auch andere Dinge aus dem regulären Haushalt zu finanzieren. Die Grünen-Politikerin warnte zugleich davor, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit gegeneinander auszuspielen. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte, die Bundeswehr sei über Jahrzehnte vernachlässigt und heruntergewirtschaftet worden. Es gebe große Lücken, insbesondere bei der Ausrüstung. Angesichts des brutalen Angriffs Russlands auf die Ukraine müsse Deutschland aber auch in der Lage sein, die eigenen Werte militärisch zu verteidigen, sagte die SPD-Politikerin.

Heute früh hatte der Grünen-Politiker und frühere ver.di-Chef Bsirske im Deutschlandfunk an gekündigt, gegen das sogenannte Sondervermögen zu stimmen. Bsirske sagte, es sei abstrus, eine haushaltspolitische Vorfahrtsregel für Rüstungsausgaben festzulegen. Er befürchte eine Schieflage zwischen Ausgaben zur Sicherheit allgemein und für Soziales. Er wolle beides nicht gegeneinander ausspielen, sehe aber die Balance nicht gewährleistet.

Der Bund der Steuerzahler erneuerte seine Kritik an der Finanzierung der geplanten Sonderausgaben für die Bundeswehr. Präsident Holznagel sagte im Deutschlandfunk , es sei grundsätzlich richtig, die Bundeswehr besser aufzustellen. Dies müsse aber mit laufenden Finanzmitteln geschehen. Holznagel betonte, das sogenannte "Sondervermögen" in Höhe von 100 Milliarden Euro sei das achtundzwanzigste dieser Art. Insgesamt würden dann 250 Miliarden Euro außerhalb des Kernhaushalts liegen. Der Staat betreibe "Haushaltsakrobatik", die am Ende dazu führe, dass man weitere Schattenhaushalte aufbauen werde. Diese Praxis sei falsch, unterstrich der Präsident des Steuerzahlerbunds.