Die EU soll nach dem Willen des Europaparlamets bald Beitrittsverhandlungen mit der Republik Moldau aufnehmen. (pa/dpa/Philipp von Ditfurth)

Die Gespräche sollten noch in diesem Jahr beginnen, wenn das Land die Voraussetzungen erfüllt habe, forderten die Abgeordneten in Straßburg in einer Resolution. Moldau werde von Russland im Energiebereich erpresst und benötige Unterstützung.

Die EU hatte Moldau gemeinsam mit der Ukraine im Juni 2022 zu Beitrittskandidaten erklärt. Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine und ist eines der ärmsten Länder Europas.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.