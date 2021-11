Großbritannien: Premier Johnson will neue Regeln für Abgeordnete einführen. (PA Media/Downing Street)

In einem Brief an den Sprecher des Unterhauses plädierte Johnson dafür, Abgeordneten zu verbieten, als bezahlte Berater zu arbeiten. Außerdem sollten gewählte Politiker bei Pflichtverletzungen bestraft werden. Die endgültige Entscheidung über diese Vorschläge liegt beim Parlament. Auch die Opposition fordert Veränderungen. Der Labourvorsitzende Starmer rief dazu auf, Zweitjobs für Abgeordnete mit wenigen Ausnahmen zu verbieten.

Johnson reagierte damit auf massive Kritik an seinem Verhalten im Fall des Tory-Politikers Paterson, dem Korruption vergeworfen wird. Der Premier hatte eine Suspendierung des Parteikollegen vorübergehend verhindert. Zudem soll der frühere juristische Chefberater der Regierung, Cox, hunderttausende Pfund durch Beraterverträge mit Firmen in Steueroasen in der Karibik verdient haben.

