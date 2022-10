USA

Abgeordnete ziehen Aufruf zu Verhandlungen mit Russland zurück

In den Vereinigten Staaten haben mehrere Politiker der demokratischen Partei einen Brief zurückgezogen, in dem sie an die Regierung appellierten, sich um eine Verhandlungslösung mit Moskau zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu bemühen.

26.10.2022