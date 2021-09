Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey lag in den Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus mit ihrer Partei zum Teil mit deutlichem Abstand vor den Grünen. Die ersten Hochrechnungen überraschen: Bündnis 90/Die Grünen und SPD liegen fast gleich auf. Die Grünen haben im Vergleich zur Wahl von 2016 zugelegt und nach den ersten Hochrechnungen vorne gelegen. Auch wenn die Grünen am Ende der Stimmwahlauszählung auf Platz zwei liegen, ist es ein großer Erfolg für die Partei in Berlin, weil sie rund 6 Prozentpunkte zur Wahl von 2016 zulegen konnten. Bislang wäre rein rechnerisch eine Fortsetzung der Regierung aus SPD, Grünen und Linkspartei möglich, aber auch eine Ampelkoalition und Kenia-Koalition.

Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) könnte Bürgermeisterin werden

Der aktuell regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte sich nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Abgelöst wird er von einer Frau. Laut Hochrechnungen könnten die Grünen die meisten Stimmen erreichen. Dann wird wohl Bettina Jarasch Anspruch auf das Amt der Oberbürgermeisterin erheben. Jarasch sieht angesichts der Zahlen einen Regierungsauftrag für ihre Partei. Bei der Grünen-Wahlparty in Berlin sagte sie, "dass wir eine Aufholjagd ohnegleichen hingelegt haben". Sie stelle sich auf eine lange Nacht ein. Franziska Giffey, SPD-Spitzenkandidatin in Berlin, zeigte sich nach den Prognosen ohne Mehrheit für die SPD weiterhin optimistisch: "Heute Abend ist es knapp, aber wir sind noch nicht am Ende", sagte Giffey vor Parteianhängern.

Insgesamt waren in Berlin rund 2,45 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Vor vielen der insgesamt 2257 Berliner Wahllokale mussten Wahlberechtigte lange warten. Laut Landeswahlleitung dürfen alle Wahlberechtigten, die vor 18 Uhr vor einem Wahllokal standen wählen, auch wenn sie erst nach 18 Uhr die Möglichkeit dazubekommen.

Gleichzeitig mit der Wahl des Abgeordnetenhauses wurde über das Volksbegehren "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" entschieden. Beim Volksentscheid geht es um die Frage, ob Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen vergesellschaftet, also gegen Entschädigung enteignet werden sollen. Wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt und mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten dafür stimmt - also rund 612.000 Berlinerinnen und Berliner, gilt die Abstimmung als erfolgreich. Allerdings ist das Ergebnis des Volksentscheids rechtlich nicht verbindlich, weil die Wähler nicht über einen konkreten Gesetzentwurf abstimmen. Gleichwohl werden sich der neue Senat und das neue Abgeordnetenhaus mit dem Votum auseinandersetzen müssen, egal wie es ausgeht. Den Fortschritt der Auszählung der Stimmen zum Volksentscheid können Sie auf wahlen-berlin.de verfolgen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Franziska Giffey (SPD)

Die Vorsitzende und Spitzenkandidatin der Berliner SPD ist die bekannteste Bewerberin für das Rote Rathaus. Franziska Giffey war von 2015 bis 2018 Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, bevor sie auf die Bundesebene wechselte und Familienministerin in der Großen Koalition wurde. Das Ministeramt legte sie jedoch im Mai 2021 nieder, da auch nach mehrmaliger Prüfung der Vorwurf im Raum stand, dass sie in ihrer Dissertation plagiiert habe. Im Juni 2021 entzog ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel. Umfragen zufolge ist sie die beliebteste Kandidatin im Rennen um das Rote Rathaus. Sie geht mit dem Slogan "Ganz sicher Berlin" in den Wahlkampf.

Bettina Jarasch (Grüne)

Obwohl die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen mehrere Jahre Landesvorsitzende der Partei war, ist sie in der Bundeshauptstadt den Menschen wenig bekannt. Sie selbst bezeichnet sich als Brückenbauerin und will den Realoflügel mit dem in Berlin sehr starken linken Flügel ihrer Partei versöhnen. Ihre wichtigsten Themen im Wahlkampf sind Klimaschutz und Verkehrswende.

Kai Wegner (CDU)

Die Bekanntheit des CDU-Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden Kai Wegner reicht ebenfalls nicht an die der ehemaligen SPD-Bundesfamilienministerin heran. Er saß lange Jahre im Bundestag, zuletzt als baupolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Er sieht im massiven Neubau von Häusern die Lösung für die akute Wohnungsnot in Berlin.

Mögliche Koalitionen

Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot?

Eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken wird wohl rechnerisch eine komfortable Mehrheit haben. Sowohl die Linken als auch die Grünen haben sich für eine erneute Zusammenarbeit ausgesprochen. Sollten die Grünen auch am Ende der Auszählung vor der SPD liegen, werden sie auch die Regierende Bürgermeisterin in einer grün-rot-roten Regierung stellen wollen.

Innerhalb der SPD gibt es dagegen einen Dissens, was die verschiedenen Koalitionsoptionen angeht: SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey schielte für den Fall eines Wahlsiegs eher in Richtung CDU und FDP. Die Basis der SPD in Berlin steht jedoch weiter links und würde Rot-Rot-Grün bevorzugen. Auch die Jusos haben sich für eine Fortführung von R2G ausgesprochen.

Koalitionen mit AfD und Linken

Eine Zusammenarbeit mit der AfD haben alle Parteien ausgeschlossen. CDU und FDP werden nicht mit der Linken zusammenarbeiten.

Einen Einfluss auf das Wahlergebnis könnte das Volksbegehren "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" haben, über das die Bürgerinnen und Bürger in Berlin ebenfalls am 26. September abstimmen. Die Linke ist die einzige Partei, die sich explizit dafür ausspricht, das Volksbegehren zu unterstützen und umzusetzen. Wer das Volksbegehren unterstützt, könnte vielleicht auch das Kreuz bei der Linken machen.

Laut "Tagesspiegel" sprachen sich im April 47 Prozent der Berliner für die Enteignungen von Immobilienkonzernen aus. Einer von der CDU in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zufolge finden 36 Prozent der Befragten die Enteignungs-Initiative gut und hielten eine Entschädigung in Milliardenhöhe für eine gute Investition. Dagegen waren 51 Prozent der Ansicht, dadurch werde kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen und lehnten die Enteignungs-Initiative ab. Weitere elf Prozent waren sich unsicher, zwei Prozent machten keine Angaben.

Umfragen im Verlauf

