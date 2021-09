Bei der Abstimmung zum Abgeordnetenhaus in Berlin zeichnet sich ein knapper Wahlausgang ab.

Laut einer ersten Hochrechnung der ARD sind die Grünen mit 22,9 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 22,3 Prozent. Drittstärkste Kraft ist demnach die CDU mit gut 15 Prozent, dicht gefolgt von der Partei "Die Linke" mit mehr als 13 Prozent. Mit etwas Abstand folgt die FDP mit knapp 8 Prozent und die AfD mit knapp 7 Prozent. Wie bislang wären damit im Abgeordnetenhaus sechs Parteien vertreten.



Laut ZDF liegt aber die SPD mit 22,8 Prozent auf dem ersten Platz. Hier erreichten die Grünen 22,2 Prozent. Sie verzeichneten aber in jedem Fall die meisten Zugewinne und legten mindestens 7 Prozentpunkte zu. Die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen, Jarasch, sieht das als Auftrag für ihre Partei, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Sie möchte das Bündnis von SPD, Grünen und Linken fortführen, wenn möglich unter grüner Führung.



Wegen Verzögerungen und ungültiger Stimmabgaben warteten Wählerinnen und Wähler in einigen Berliner Bezirken noch nach 19.30 Uhr darauf, ihr Kreuz machen zu können. Wann die letzten Wahllokale die Türen schlossen, war zunächst unklar. Wer bis 18 Uhr in der Warteschlange stand, durfte seine Stimme noch abgeben.

