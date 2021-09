Bei der Abstimmung zum Abgeordnetenhaus in Berlin zeichnet sich den Prognosen zufolge ein knapper Wahlausgang ab.

Infratest Dimap zufolge sind die Grünen mit 23,5 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der SPD mit 21,5 Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen aber sieht die SPD mit 23 Prozent auf dem ersten Platz. Hier erreichten die Grünen mit 22 Prozent Platz zwei. Drittstärkste Kraft ist in beiden Prognosen die CDU, laut Infratest Dimap mit 15,6 Prozent, dicht gefolgt von der Partei "Die Linke"mit 14,5 Prozent. Die FDP erreichte demnach 7,5 Prozent und die AfD 7,0 Prozent.



Die SPD verbesserte sich damit im Vergleich zur Abgeordnetenhauswahl 2016 laut den Prognosen, die Grünen legten sogar deutlich zu. CDU und Linkspartei verloren leicht. Deutliche Verluste musste die AfD hinnehmen, die FDP legte leicht zu.

Grüne "Aufholjagd ohnegleichen"

Die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen, Jarasch, sieht nach den ersten Prognosen einen Regierungsauftrag für ihre Partei. "Die Grünen müssen hier Regierungsverantwortung übernehmen", sagte Jarasch. Zwar handle es sich bei den Zahlen vorerst nur um Prognosen. Es sei aber klar, "dass wir eine Aufholjagd ohnegleichen hingelegt haben".



SPD-Spitzenkandidatin Giffey zeigte sich nach den Prognosen optimistisch: "Wir sind an einem Punkt, wo alles rauskommen kann", sagte die SPD-Landesvorsitzende vor Parteianhängern.



Die Wahlbeteiligung in Berlin lag demnach bei 72 bis 76 Prozent. Wegen Verzögerungen im Ablauf war die Stimmabgabe um 18 Uhr noch nicht überall beendet. Wer bis dahin noch in der Warteschlange stand, durfte seine Stimme noch abgeben.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.