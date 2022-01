Der frühere AfD-Abgeordnete Witt schließt sich der Zentrumspartei an. (Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa)

Der aus der AfD ausgetretene Abgeordnete Witt gab heute bekannt, dass er nun Mitglied der Zentrumspartei ist. Er freue sich, christlich soziale und menschengerechte Politik im Deutschen Bundestag machen zu dürfen, erklärte Witt. Er hatte seinen Austritt aus der AfD damit begründet, dass sich die Partei nicht klar genug gegen Rechtsextreme abgrenze.

Die Zentrumspartei hatte im Kaiserreich und in der Weimarer Republik als Vertreterin des politischen Katholizismus eine wichtige politische Rolle gespielt. In der Bundesrepublik verlor sie schnell an Einfluss.

