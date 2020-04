Die Bundesregierung fordert die Fluggesellschaften auf, im Falle einer abgesagten Reise Gutscheine anzubieten, die bis Ende 2021 eingelöst werden können.

Einen entsprechenden Vorschlag habe das Kabinett beschlossen, wurde in Berlin mitgeteilt. Die Regierung werde sich damit an die EU-Kommission wenden, die für die Regelung der Fluggastrechte zuständig sei. Der Vorschlag sehe zudem vor, dass der Gutschein von der Fluggesellschaft zu erstatten sei, wenn er bis Ende 2021 nicht habe eingelöst werden können. Durch diese Regelung soll die sofortige Rückzahlpflicht ausgesetzt werden, was viele Veranstalter entlasten würde.