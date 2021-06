Der Vorsitzende der Werteunion, Otte, bedauert es, dass der Verein nicht als offizielle CDU-Gruppierung anerkannt ist.

Otte sagte im Deutschlandfunk, es liege an der Partei, das zu ändern. Rund 80 Prozent der Mitglieder in der Werteunion seien CDU-Mitglieder - und man wolle in die Partei hineinwirken. Er selbst habe nie an einen Austritt gedacht und sei felsenfest CDU-Mitglied.



Otte ist seit kurzem Vorsitzender der Werteunion. Ihm wird eine Nähe zur AfD vorgeworfen. CDU-Chef Laschet etwa sagte, wenn Otte eine Linie überschreite, könne er nicht in der CDU bleiben. SPD-Generalsekretär Klingbeil bezeichnete Ottes Wahl als "Putsch der AfD-Treuen". Dazu sagte Otte, AfD-treu sei "Quatsch".



Im Deutschlandfunk warf Otte darüber hinaus dem Bundesamt für Verfassungsschutz vor, nicht mehr unparteiisch, sondern politisch instrumentalisiert zu sein. So sei der frühere Verfassungsschutzchef Maaßen abgelöst worden, um den Weg für eine Beobachtung der AfD freizumachen. Das sehe er mit Sorge.

