Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, hat Forderungen, die Abiturprüfungen notfalls ausfallen zu lassen, zurückgewiesen.

Alle arbeiteten mit Hochdruck an sicheren Bedingungen für die Durchführung der Prüfungen, erklärte die SPD-Politikerin. Die KMK habe mit ihrem Beschluss zum Abitur 2021 bereits einen Rahmen verabredet, der die Vergleichbarkeit sicherstelle, aber Spielräume schaffe, um auf die Einschränkungen der Pandemie Rücksicht zu nehmen, sagte die brandenburgische Bildungsministerin. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tepe, hatte verlangt, die Abiturprüfungen in diesem Jahr notfalls ausfallen zu lassen. Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch steigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssten die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 05.04.)

+ Corona-Regeln zu Ostern: Was ist wo erlaubt? (Stand: 01.04)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 02.04.)

+ Impfungen: ab nächster Woche auch in Arztpraxen (Stand: 02.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 30.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 03.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.