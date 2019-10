Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed bekommt im Dezember den Friedensnobelpreis 2019 verliehen. Das hat das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekanntgegeben. In seinem Land gilt Abiy Ahmed als Hoffnungsträger.

Abiy wurde im April 2018 Regierungschef - mit damals 41 Jahren. Drei Monate später schloss er einen Friedensvertrag mit Eritrea. Das Abkommen legte einen Grenzkonflikt bei, in dem 1998 bis 2000 etwa 70.000 Menschen getötet worden waren. Außerdem hob Abiy den Ausnahmezustand in Äthiopien auf, ließ tausende politische Gefangene frei, erlaubte bis dahin verbotene Parteien und Medien, ging gegen Korruption vor und erhöhte den Einfluss von Frauen in Politik und Gesellschaft. Und er kündigte freie und faire Wahlen an.

Abiy überlebte zwei Anschläge

Für das Nobelkomitee ist das Grund genug, Abiy Ahmed mit dem Friedensnobelpreis zu ehren. Sein Kurs stößt aber auch auf Widerstand. Ethnische Spannungen führen im Vielvölkerstaat Äthiopien mit 105 Millionen Einwohnern immer wieder zu Gewalt. Abiy selbst hat zwei Anschläge überlebt.



Er wurde 1976 als Sohn eines Moslems und einer orthodoxen Christin geboren. Die Eltern gehören unterschiedlichen Ethnien an. Er spricht Oromo, Amharisch und Tigrinya, die Sprache der lange dominanten Ethnie im Norden des Landes. Als Regierungschef formulierte er das Ziel, verfeindete Ethnien und Religionsgruppen zu einen.

Bei Militär, Spionagedienst und den Blauhelmen

1991 schloss sich Abiy der Demokratischen Oromo-Partei an, die als Teil der demokratisch-revolutionären Front das Regime von Mengistu Haile Mariam stürzte. Ahmed blieb danach beim Militär, arbeitete in der Spionage. 1995 wurde er nach dem Völkermord in Ruanda als Teil der UNO-Blauhelmmission in Kigali stationiert.



Nach einem Informatik-Studium gründete er 2008 den äthiopischen Internetkontrolldienst INSA mit, der im Auftrag der immer autoritärer agierenden Regierung unter Ministerpräsident Meles Zenawi die eigenen Bürger überwachte.

Seit 2010 in der Politik

Bei den Wahlen 2010, in denen die Opposition zwei der 547 Sitze zugesprochen bekam, zog Ahmed ins Parlament ein. Dem Politiker gelang es, in der Region Oromia Anerkennung als Vermittler zwischen Christen und Muslimen zu erlangen, was ihm die Wiederwahl 2015 sicherte. Im selben Jahr war er unter anderem Wissenschaftsminister.



Seit er im April 2018 an Regierungschef wurde, mehrt Abiy seinen Ruf als Reformpolitiker. Er brach mit der autoritären Politik seiner Vorgänger und leitete eine Liberalisierung der Wirtschaft ein. Er erlaubte Rebellengruppen die Rückkehr ins Land und ließ Vertreter aus Militär und Geheimdienst wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverstöße festnehmen.