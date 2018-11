Einen Tag nach dem Rückzug Österreichs vom UNO-Migrationspakt wendet sich auch der tschechische Ministerpräsident Babis gegen das Abkommen.

Er sei mit den Beschlüssen der Vereinten Nationen nicht einverstanden, sagte Babis in Prag. Deshalb werde er den mit ihm in einer Koalition regierenden Sozialdemokraten einen Ausstieg aus dem Pakt vorschlagen.



Gestern hatte Österreich angekündigt, seine Unterstützung für das Abkommen zurückzunehmen. Es drohe eine Vermischung der Suche nach Schutz mit Arbeitsmigration, teilte Kanzler Kurz mit.



Im Juli hatten alle 193 UN-Mitglieder außer den USA den Pakt gebilligt. Die rechtlich nicht bindende Übereinkunft soll Standards im Umgang mit Migranten und Flüchtlingen festschreiben und im Dezember in Marokko unterzeichnet werden. Ungarn und Australien lehnen das Vertragswerk ebenfalls ab, aus Polen kommen auch kritische Töne.



Seit Längerem machen vor allem rechtspopulistische Strömungen Stimmung dagegen. Mehr dazu hier.