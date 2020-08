Das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist in der Türkei auf deutliche Kritik gestoßen.

Präsident Erdogan sagte in Istanbul, er habe seinen Außenminister beauftragt zu prüfen, ob man die diplomatischen Beziehungen zu der Führung in Abu Dhabi einfrieren oder auch den Botschafter abziehen könne. Die Türkei stehe in der Sache fest an der Seite des palästinensischen Volkes. Kritik kam auch aus dem Iran. Das Außenministerium in Teheran erklärte, das Abkommen sei ein Dolchstoß in den Rücken der Palästinenser und aller Muslime. In Gaza-Stadt waren heute hunderte Palästinenser auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Sie sehen in dem Abkommen einen Rückschlag im Bemühen um einen eigenen Staat und hoffen weiter auf die Unterstützung der arabischen Welt.



Israel und die Emirate hatten sich gestern überraschend auf ein Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehungen verständigt. Im Gegenzug will Israel seine umstrittenen Annexionspläne im Westjordanland aussetzen. Ministerpräsident Netanjahu machte aber deutlich, dass das Vorhaben nicht grundsätzlich vom Tisch ist.