Der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer kritisiert das geplante Investitionsabkommen der EU mit China und sieht große Mängel vor allem beim Schutz von Arbeiterinnen und Arbeitern.

In der Frage der Zwangsarbeit gebe sich die EU-Kommission mit einem Geschwätz zufrieden, sagte der Vorsitzende der Parlamentsdelegation für die Beziehungen zu China im Deutschlandfunk (Audio-Link). China praktiziere in großem Umfang Zwangsarbeit und verpflichte sich in dem Abkommen lediglich dazu, die Ratifizierung einer Konvention zu prüfen. Das sei wertloses Gerede, meinte Bütikofer, zumal für die Ratifizierung kein Datum genannt werde. Sanktionsmöglichkeiten der EU seien im Vertragstext ebenfalls nicht festgeschrieben. Auch verweigere China, Verfahren zur Streitbeilegung zu akzeptieren, wie es sie in anderen Wirtschaftsverträgen gebe. Das Europäische Parlament werde bei der Zwangsarbeit und in anderen Punkten hartnäckig für seine Perspektive kämpfen, betonte Bütikofer.



Der CSU-Europapolitiker Weber begrüßte das Abkommen dagegen und erklärte, die Zusammenarbeit mit China sei eine zentrale Zukunftsaufgabe. Den Abschluss moderner Handelsverträge dürfe man nicht auf die lange Bank schieben.



Nach Informationen aus EU-Kreisen könnte das Investitionsabkommen heute in einer Videokonferenz im Grundsatz vereinbart werden. Die EU und China haben sieben Jahre lang darüber verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.