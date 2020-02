Die britische Regierung hat mit einem Abbruch der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zur EU gedroht, sollte sich bis Juni kein Abkommen abzeichnen.

Das geht aus dem britischen Verhandlungsmandat hervor, das heute veröffentlicht wurde. Die Verhandlungen beginnen am Montag in Brüssel. Sollten sie scheitern, will sich London auf einen harten Austritt ohne Anschlussabkommen vorbereiten. Im Dezember endet die nach dem Brexit begonnene Übergangsphase.



In dem Verhandlungsmandat heißt es weiter, eine Anpassung britischer Gesetze an EU-Regeln werde nicht akzeptiert.



Unter anderem die Fischerei gilt als umstritten. Brüssel will möglichst die derzeitigen Abmachungen beibehalten, wonach EU-Fischerboote Zugang zu den besonders reichen britischen Fischereigewässern haben. Das lehnt London aber ab.