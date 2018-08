Das Abkommen mit Griechenland über die Zurückweisung von Asylbewerbern ist diese Woche erstmals zur Anwendung gekommen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurde ein Pakistaner am Montag nach den neuen Regeln an der deutsch-österreichischen Grenze gestoppt und nach Athen ausgeflogen. Der Mann hatte bereits 2017 in Griechenland Asyl beantragt, wie die Polizei durch einen Abgleich seiner Fingerabdrücke mit der europäischen Datenbank Eurodac herausfand.



Die Bundesregierung hat mit Griechenland und Spanien Vereinbarungen über die Rücknahme von Ausländern getroffen, die dort schon als Asylbewerber registriert sind. Ein ähnliches Abkommen mit Italien steht noch aus.