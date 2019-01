Überall auf der Welt kann Geschichte ein Gefängnis sein, aus dem sich Völker und Nationen nur schwer befreien können. Auf dem Balkan jedoch gerät diese Metapher an ihre Grenze. Der Begriff "Gefängnis" wäre zu harmlos, um die Aussichtslosigkeit von Befreiungsversuchen zu beschreiben. Schon deshalb ist das Abkommen von Prespa so wichtig, für beide Seiten, also Mazedonier und Griechen, aber auch für den gesamten Balkan und selbst für ganz Europa.

Bitterer Konflikt um das Erbe Alexanders des Großen

Die frühere jugoslawische Republik Mazedonien könnte bald der NATO beitreten und Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufnehmen - endlich! Weil Regierung und Parlament in Skopje den Namen Nordmazedonien akzeptieren, will der NATO- und EU-Mitgliedsstaat Griechenland seine politische Blockade aufgeben, die nun schon Jahrzehnte andauert. So skurril es auf staunende Beobachter auch wirken mag, dass sich dieser bittere Konflikt nicht früher lösen ließ, so vielschichtig sind die Gründe dafür.

Skopje beruft sich auf das Erbe Alexanders des Großen, dessen Reich sich unter anderem auf das heute griechische Makedonien erstreckte. Athen sieht sich als Erbe des antiken Griechenland. Über Jahrhunderte gehörte das Gebiet beider Staaten jedoch zum Osmanischen Reich und beide sind letztlich aus dessen Konkursmasse hervorgegangen. Griechenland allerdings schon 1830 und damit viel früher als Mazedonien, das sich Anfang der 1990er Jahre friedlich von Jugoslawien lossagte.

Bürgerkrieg nur knapp abgewendet

Ein knappes Jahrzehnt später begehrten Angehörige der albanischen Minderheit auf. Das brachte dieses Land an den Rand eines Bürgerkriegs. Nur der starke Druck der USA, der EU und der NATO konnte ihn abwenden. Dass Skopje dann den Weg in die NATO und die EU suchte, dabei aber über viele Jahre keinen Schritt vorankam, enttäuschte viele Menschen in Mazedonien.

Griechenland befand sich lange in einer Position der Stärke gegenüber dem ungeliebten Nachbarn. Die in Athen fast kontinuierlich regierenden Parteien auf der Rechten wie der Linken nutzten das aus. Schon 1981 wurde Griechenland in die Europäische Gemeinschaft aufgenommen. Kopenhagener Kriterien gab es noch nicht und so fehlten Bedingungen, wie gute Beziehungen zu den Nachbarn oder Mindeststandards für den Schutz von Minderheiten. Auch nach der Versöhnung mit Nordmazedonien wird in Griechenland hier einiges zu tun bleiben. Nach wagen Schätzungen sollen einige hunderttausend Slawen in Griechenland leben. Viele von ihnen sind lange diskriminiert, manche angeblich sogar unter Zwang hellenisiert worden.

Balkan: Auch Russland und Türkei spielen eine Rolle

Die Europäische Union betrachtet das Abkommen von Prespa zu Recht auch als ihren Erfolg. Sie brauchte ihn dringend, denn in Südosteuropa sind die Spuren der Jugoslawienkriege noch längst nicht verschwunden und viele politische Konflikte dauern an. Der Gegensatz zwischen Belgrad und Pristina etwa, aber auch Grenzstreitigkeiten anderswo. Längst spielen auf dem Balkan neben den USA und der EU andere Mächte eine starke Rolle: etwa Russland und die Türkei. Das Versprechen auf Wirtschaftshilfe und politische Unterstützung ist also längst kein Alleinstellungsmerkmal der EU mehr. Die Balkan-Politik der Europäischen Union muss deshalb intelligenter und strategischer werden. Was läge näher, als nun das griechisch-mazedonische Grenzgebiet in den Blick zu nehmen, also auch die wunderschöne Gegend um den See von Prespa, wo das Abkommen unterzeichnet wurde? In dieser strukturschwachen Region würden Hilfen auf fruchtbaren Boden fallen.

Dass es so lange gedauert hat, bringt auch Vorteile. Viele Griechen und Nordmazedonier gehen längst pragmatisch mit ihren Nachbarn um und lassen sich daran von Nationalisten nicht hindern. So fahren Griechen über die Grenze zum Zahnarzt, weil Behandlungen dort günstiger sind und Mazedonier verbrachten in Griechenland schon ihren Urlaub, als ihr Land noch nicht Nordmazedonien hieß.

Gerwald Herter (Deutschlandradio - C. Kruppa)Gerwald Herter studierte Geschichte und Internationale Beziehungen in München und Straßburg. Tätigkeit im Institut für Zeitgeschichte, freie Mitarbeit bei ARTE und beim ARD-Fernsehen. Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. BR-Korrespondent zunächst in Bonn, dann in Brüssel, anschließend Leiter des ARD-Studios Südosteuropa, später ARD-Terrorismusexperte. Seit 2011 in der Abteilung Hintergrund des Deutschlandfunks, Schwerpunkt Europa- und Internationale Politik.