Im Streit um den Gastransit haben die Ukraine und Russland ein Abkommen unterzeichnet. Das bestätigte der ukrainische Präsident Selenskyj. Nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom soll der neue Vertrag für die kommenden fünf Jahre gelten.

Das vorangegangene Abkommen läuft heute aus. Die beiden Parteien waren bereits vor zwei Wochen zu Gesprächen in Berlin zusammengekommen und hatten dort eine Grundsatzeinigung erzielt. Danach waren die Verhandlungen jedoch wieder ins Stocken geraten.



Rund 18 Prozent des gesamten Gasbedarfs in der EU stammen aus Russland und werden durch die Ukraine geleitet. Wegen des auslaufenden Transitabkommens waren in mehreren EU-Staaten Energie-Engpässe befürchtet worden.