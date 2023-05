Getreide-Lieferungen

Getreide-Abkommen zwischen Russland und Ukraine endet am 18. Mai 2023. (picture alliance / Photoshot)

Wie die Vereinten Nationen mitteilten, legte das Schiff im Hafen von Tschornomorsk mit 30.000 Tonnen Mais an Bord in Richtung Türkei ab. Das Abkommen war im vergangenen Juli von der UNO und der Regierung in Ankara vermittelt worden. Es soll trotz des Krieges die sichere Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglichen. Dabei geht es darum, die globale Lebensmittelversorgung insbesondere für ärmere Länder zu sichern. Die Vereinbarung endet nach einer zweimaligen Verlängerung morgen. Die Verhandlungen über eine weitere Verlängerung stocken. Russland droht mit einem Aus, weil es Hindernisse bei seinen eigenen Getreide- und Düngemittelausfuhren beklagt.

