Der FDP-Obmann im Verteidigungsausschuss, Müller, hat sich verwundert über die Ablösung des Leiters des Militärischen Abschirmdienstes, Gramm, geäußert.

Ihm sei nicht plausibel, warum Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer von einem Tag auf den anderen entschieden habe, den MAD-Chef loszuwerden, sagte Müller im Deutschlandfunk. Er erwarte weitere Erklärungen der Ministerin.



Der Grünen-Fraktionsvize von Notz nannte die Ablösung zwar eine unausweichliche Konsequenz, lobte zugleich aber die persönliche Integrität Gramms. Er habe auch Verbesserungen mit auf den Weg gebracht. Der Linken-Verteidigungspolitiker Neu betonte, es bleibe zu klären, ob der MAD-Chef nur ein Bauernopfer sei, um Reformbemühungen der Ministerin vorzutäuschen. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Gramm im kommenden Monat in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden soll. Begründet wurde der Schritt mit der Notwendigkeit weiterer Reformen beim MAD.



Dem Truppengeheimdienst war in der Vergangenheit vorgeworfen worden, nicht entschieden genug gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.