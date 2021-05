Nach Berichten über Abrechnungsbetrug zieht die Deutsche Stiftung Patientenschutz auch die Qualität der Corona-Schnelltests in vielen Zentren in Zweifel. Sie fürchtet, dass die Tests nicht aussagekräftig sind - und fordert bessere Kontrollen.

Stiftungsvorstand Brysch sagte der Deutschen Presse-Agentur, bei kriminell organisierten Zentren seien in der Regel auch die Tests schlecht. Wenn man ohne Würgereiz oder eine Träne von einem Abstrich komme, könne es kaum gut gewesen sein. Er forderte, die Gesundheitsämter müssten die Qualität in den Teststationen überprüfen. "Derzeit reicht ein einstündiger Kurs und schon ist die Lizenz zum Gelddrucken in der Tasche. Doch aussagekräftige Tests sind wichtig. Gerade bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern", betonte Brysch.

Mehr Tests abgerechnet als durchgeführt

Die relativ geringen Anforderungen für die Zulassung haben in den vergangenen Wochen zu einer schnell wachsenden Zahl neuer Teststationen geführt. NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ hatten diese Woche nach Recherchen berichtet, dass vielerorts mehr Tests mit dem Bund abgerechnet worden seien, als tatsächlich vorgenommen wurden. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum hat inzwischen Ermittlungen gegen ein Unternehmen aufgenommen, das in 36 deutschen Städten Teststellen betreibt.



Seit März hat jeder Bundesbürger Anrecht auf mindestens einen Antigen-Schnelltest pro Woche. Der Staat zahlt 18 Euro pro Test.

Spahn kündigt stichprobenartige Kontrollen an

Gestern hatte Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt, es werde "stichprobenartig mehr Kontrollen geben". Der CDU-Politiker verwies darauf, dass es bei der Einrichtung der Teststellen wegen der Infektionslage schnell gehen müsse – dies dürfe aber keinen Anreiz für Betrügereien liefern. Wer das ausnutze, dürfe nicht davonkommen. Egal ob bei Masken oder beim Testen – jeder, der die Pandemie nutzte, um sich kriminell zu bereichern, solle sich schämen. Spahn fügte hinzu, die allermeisten Anbieter würden die Tests „mit großem Engagement, sehr professionell und auch sehr ordentlich machen“.

SPD wirft Spahn Managementversagen vor

Von der SPD kommt Kritik an Spahn. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Managementversagen in Spahns Ministerium habe inakzeptable Ausmaße angenommen. Der Minister habe Warnungen und Hinweise von Abgeordneten der Koalitionsfraktionen für die Testbedingungen ignoriert. "Er trägt die Verantwortung für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler und muss die Selbstbedienung unverzüglich beenden", verlangte Schneider.

