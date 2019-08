Abrüstung am Ende?

US-Präsident Trump strebt offenbar an, einen neuen Abrüstungvertrag mit Russland zu schließen, der auch China mit einbezieht.

Trump sagte in Washington, er habe mit der chinesischen Seite gesprochen und diese sei - so wörtlich - "sehr begeistert" über mögliche Verhandlungen. Der US-Präsident hatte wiederholt dafür plädiert, neue Abrüstungsgespräche mit Russland unter chinesischer Beteiligung zu führen. Die chinesische Regierung hatte aber deutlich gemacht, daran kein Interesse zu haben.



Gestern war der INF-Vertrag ausgelaufen, in dem sich die Vertragspartner dazu verpflichteten, auf die Stationierung atomwaffenfähiger Mittelstreckenraketen zu verzichten. Die USA hatten das Abrüstungsabkommen Anfang Februar gekündigt, weil sie davon ausgehen, dass Russland seit Jahren dagegen verstößt. Nato-Generalsekretär Stoltenberg stellte sich im ZDF erneut hinter die US-Regierung und gibt die Schuld für das Scheitern des Abkommens ebenfalls Russland.