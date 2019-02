Nach den USA kündigt auch Russland den INF-Abrüstungsvertrag auf. Präsident Putin sagte in Moskau, man steige aus dem Abkommen aus. Er fügte hinzu, man werde mit der Arbeit an neuen Raketen, einschließlich Überschallraketen, beginnen.

Abrüstungsverhandlungen mit Washington schloss Putin vorerst aus. Die US-Regierung will Russland heute offiziell über ihre Entscheidung in Kenntnis setzen. Anschließend beginnt eine sechsmonatige Frist. Wird in dieser Zeit nichts unternommen, um den Vertrag zu retten, verliert er seine Gültigkeit. US-Präsident Trump hatte gestern betont, man wolle einen neuen, viel besseren Vertrag. Dieser könnte möglicherweise andere Staaten als nur die USA und Russland einschließen.

Maas fordert neue Abrüstungsinitiative

Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag fordert Außenminister Maas eine neue weltweite Abrüstungsinitiative. Dabei müssten nicht nur die USA und Russland, sondern auch Länder wie China einbezogen werden, sagte der SPD-Politiker der "Funke Mediengruppe".



Maas verwies auf die Entwicklung neuer Systeme und nannte autonome Waffen und Cyber-Waffen. Als ersten Schritt kündigte er für März eine Konferenz über Rüstungskontrolle in Berlin an, bei der die Neuentwicklungen im Fokus stünden.

Trittin kritisiert Haltung der Europäer

Der Grünen-Außenpolitiker Trittin hat nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag die Haltung der Europäer kritisiert. Die USA kündigten den Vertrag mit Russland auf, ohne ein Konzept dafür zu haben, was man an dessen Stelle setzen wolle, sagte Trittin im Deutschlandfunk. Offenbar wollten die Vereinigten Staaten in eine neue Runde des atomaren Wettrüstens eintreten. Ihn wundere, dass die europäischen Mitgliedsstaaten der Nato diese einseitigen Aktionen unterstützten.



Trittin betonte, es habe noch nie zu Abrüstung geführt, wenn eine Seite die andere als böse bezeichne. Nötig sei vielmehr eine politische Strategie der Nato. Hierzu kämen aber keine Vorschläge vonseiten der Europäer. Auch die deutsche Bundesregierung kneife in der Frage.

Gegenseitige Vorwürfe

Der INF-Vertrag verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern und untersagt auch die Produktion und Tests solcher Systeme. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig vor, das Abkommen verletzt zu haben.