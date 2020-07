Der Kreml hat sich gegen die Vorwürfe aus Washington und London gewehrt, wonach Russland heimlich Anti-Satellitenwaffen im Weltraum getestet haben soll.

Das Außenministerium in Moskau bezeichnete die Anschuldigungen als Propaganda. Die Tests entsprächen internationalen Normen. Die USA hatten zuvor erklärt, sie hätten Beweise dafür, dass Moskau am 15. Juli eine Anti-Satelliten-Waffe im All getestet habe. Der Vorfall verdeutliche die reale Bedrohung für die Weltraumsysteme der USA und ihrer Verbündeten, hieß es auf der Website des US Space Command. Der US-Chefunterhändler für Abrüstungsfragen, Billingslea, bezeichnete den Waffentest als inakzeptabel.