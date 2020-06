Nach dem Ende der Gespräche mit Russland über die nukleare Abrüstung in Wien haben die USA eine zweite Runde in Aussicht gestellt. Die gestrigen Gespräche seien sehr positiv verlaufen, und man habe sich grundsätzlich auf eine weitere Runde geeinigt, erklärte der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Billingslea, auf Twitter. Zudem seien mehrere Arbeitsgruppen einberufen worden.

Die USA und Russland verhandelten gestern in Wien über die Rettung ihres letzten großen atomaren Abrüstungsabkommens. Die USA wollten auch China einbinden, allerdings lehnte Peking eine Einladung ab. Das "New Start"-Abkommen läuft im Februar 2021 aus. Es sieht vor, die russischen und amerikanischen Nukleararsenale auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern. Ohne einen neuen Vertrag gäbe es kein Abkommen mehr, das dem Lagerbestand an Atomwaffen Grenzen setzt.