Russland verstößt nach den Worten von US-Verteidigungsminister Mattis gegen den sogenannten INF-Vertrag.

Das Abkommen aus dem Jahr 1987 sieht die Abschaffung aller atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen vor. Mattis sagte beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel, wenn Moskau sich nicht mehr an die Vereinbarungen halte, müsse man die eigenen militärischen Kapazitäten anpassen. Bereits seit Längerem in der Kritik steht ein russisches Raketensystem, das nach Ansicht der Nato zu den Mittelstreckenraketen zu zählen ist. Moskau bestreitet das. Das russische Verteidigungsministerium warf den USA zudem vor, ein geheimes Labor für biologische Waffen in Georgien zu betreiben und damit gegen internationale Abkommen zu verstoßen.