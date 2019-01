Die Bundesregierung will im UNO-Sicherheitsrat darauf dringen, dass die Regeln zur Abrüstung und nuklearen Nichtverbreitung auf eine größere Zahl von Staaten ausgedehnt werden.

Außenminister Maas sagte der "Welt am Sonntag", die Gewichte hätten sich seit dem Kalten Krieg verschoben. Deshalb müssten auf globaler Ebene neue Transparenz- und Kontrollregeln erarbeitet werden, die auch Länder wie China und Indien einbeziehen. Zunächst müsse allerdings Russland überprüfbare Schritte zur Abrüstung unternehmen, um den INF-Vertrag mit den USA zu bewahren, forderte Maas.



Das Abkommen bezieht sich auf nukleare Mittelstreckensysteme und wurde nach Ansicht der USA durch die Entwicklung neuer Marschflugkörper in Russland gebrochen. Lenkt Moskau nicht ein, würde der INF-Vertrag Anfang Februar auslaufen.



Maas warnte vor den Konsequenzen. Das Abkommen habe jahrzehntelang zur Sicherheit in Europa beigetragen, sagte der SPD-Politiker.