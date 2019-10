Russlands Präsident Putin hat die USA aufgerufen, Gespräche über eine Verlängerung des Vertrags zur Begrenzung strategischer Atomwaffen zügig aufzunehmen.

Moskau habe Washington entsprechend kontaktiert, sagte der Kremlchef in einem Interview des in Abu Dhabi ansässigen Nachrichtensenders Sky News Arabia. Es gebe allerdings noch keine Antwort. Putin zufolge ist der so genannte "New-Start-Vertrag" praktisch das letzte Instrument, das ein Wettrüsten einschränke. - Vor gut zwei Monaten endete das INF-Abkommen über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen. Es war 1987 von den USA und der

damaligen Sowjetunion unterzeichnet worden.