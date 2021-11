Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD. (dpa/picture alliance/Kay Nietfeld)

Das beschloss der Bundesvorstand. Das Treffen soll nun im nächsten Jahr stattfinden. Noch vor wenigen Tagen hatte das Gremium an dem Präsenz-Parteitag festgehalten, aber einschränkend auf die dann geltenden möglichen 2G-Regeln in Hotels in Hessen und im benachbarten Rheinland-Pfalz verwiesen.

Die AfD-Delegierten wollen bei dem Parteitag einen neuen Bundesvorstand wählen. Von den zwei bisherigen Vorsitzenden tritt nur Chrupalla erneut an. Der langjährige Co-Vorsitzende Meuthen will nicht mehr kandidieren.

