Die Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat New York soll nun doch stattfinden.

Ein Bundesgericht ordnete an, die Wahl abzuhalten, weil sie im öffentlichen Interesse sei. Geklagt hatte der bereits ausgeschiedene Präsidentschaftsbewerber Andrew Yang. Er argumentierte unter anderem, eine Absage der Wahl verstoße gegen demokratische Prinzipien.



New York wollte wegen der Coronapandemie nicht wählen lassen. Der Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern wäre der erste gewesen, der eine demokratische Vorwahl absagt. Zahlreiche andere US-Bundesstaaten haben die Vorwahlen wegen der Corona-Pandemie verschoben oder halten sie ausschließlich per Briefwahl ab.