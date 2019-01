Die SPD hat Forderungen der CSU nach Gesetzesverschärfungen bei der Abschiebung strafffälliger Ausländer zurückgewiesen.

Bundesjustizministerin Barley sagte der "Welt am Sonntag", man habe in der vergangenen Legislaturperiode zum Beispiel im Asylrecht bestehende Regelungen in entscheidenden Punkten verbessert. Jetzt gehe es darum, diese auch konsequent anzuwenden. Ähnlich äußerte sich Finanzminister Scholz. Die Behörden müssten den bestehenden rechtlichen Rahmen ganz pragmatisch stets voll nutzen, sagte der Vizekanzler der "Bild am Sonntag".



Auch Vertreter der Grünen wandten sich gegen neue Gesetze. Die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Teuteberg, forderte einen Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen, um Abschiebungen besser zu koordinieren. Für die Rückführungen sollte der Bund zuständig sein, nicht die Länder.



Zuvor hatte die CSU-Landesgruppe ihre Forderungen zur Abschiebung von Straftätern nochmals verschärft. Anlass sind die jüngsten Angriffe von jugendlichen Asylbewerbern auf Passanten im bayerischen Amberg.